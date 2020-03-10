ЄС готовий іти назустріч Туреччині за умови, якщо це буде обопільно, - фон дер Ляєн

"Зрозуміло, що у нас є розбіжності, але ми говорили про них один одному відкрито і відверто. Це був хороший, конструктивний діалог", - сказала вона на спільній пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем після їхньої зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо шукати шлях уперед. Сьогодні ми зосередилися на визначенні галузей, у яких ми можемо працювати як в інтересах ЄС, так і в інтересах Туреччини", - зазначила вона.

Глава Єврокомісії наголосила, що спільна заява ЄС та Туреччини 2016 року залишається чинною.

"Ми обговорювали сьогодні, як виконати її пункти, які залишилися невиконаними. Спочатку треба визначити їх, проаналізувати, знайти взаєморозуміння про те, чого не вистачає, а що вже зроблено, і потім виконати відсутні елементи", - продовжувала вона.

"Ми дуже чітко сказали президенту Ердогану, що будемо просуватись уперед у виконанні наших зобов'язань з цих питань за умови, якщо це буде обопільно", - заявила фон дер Ляєн.

"Сьогодні був хороший початок процесу, який має на меті насамперед забезпечити перспективу для мігрантів і стабільність для регіону", - підсумувала голова Єврокомісії.

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