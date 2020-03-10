Український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог застосував БПЛА, 120- та 82-мм міномети, за добу - 10 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поруч із населеними пунктами Широкине і Гнутове - з БПЛА ворог скинув ВОГ-17;

- двічі неподалік Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Шість обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поруч із Оріховим - з міномета калібру 120 мм ворог випустив 5 мін;

- поблизу Зайцевого - з 82-мм міномета - 4 міни;

- неподалік Водяного - з міномета калібру 82 мм - 4 міни, також було зафіксовано 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета;

- у районі населених пунктів Новолуганське, Луганське і Травневе - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також читайте: Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

У штабі зазначили, що противник, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, здійснив обстріл санітарного автомобіля. Так, за допомогою безпілотних літальних апаратів ворог скинув два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, який мав маркувальні емблеми Червоного хреста.

"Вчора, 9 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав бойового ураження", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.