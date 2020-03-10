Жертвами коронавірусу в Китаї стали 3136 осіб, кількість інфікованих сягнула 80,7 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

З грудня кількість жертв коронавірусу в країні становить 3,136 тис. осіб, зареєстровано 80,754 тис. випадків захворювання.

Усі смертельні випадки припадають на адміністративний центр провінції Хубей місто Ухань, який є епіцентром поширення захворювання.

З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Хубеї стали 3,024 тис. осіб (в Ухані - 2,404 тис.), захворіли 67,760 тис. (в Ухані - 49,965 тис.). Станом на ранок понеділка, понад 47 тис. людей у провінції вилікувалися і виписані з лікарень.

Із загальної кількості нових випадків захворювання в країні два припадають на прибулих з-за кордону, один зареєстрований у Пекіні, один - у провінції Гуандун. Загалом налічується 69 інфікованих, які в'їхали в Китай з-за кордону.

На материковій частині країни нині в медустановах проходять курс лікування понад 17 тис. осіб, стан 4,7 тис. хворих оцінюється як важкий.

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Водночас майже 60 тис. осіб одужали і покинули медустанови.

На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 170 випадків захворювання: в Гонконзі - 115 (три смертельні випадки), у Макао - 10, на Тайвані - 45 (один випадок смерті).

Сьогодні одним із головних завдань у сфері боротьби з коронавірусом є запобігання проникненню інфекції з-за кордону, заявила керівна група з боротьби з епідемією при Держраді КНР.

На проведеному під головуванням прем'єра Держради КНР Лі Кецяна засіданні в понеділок наголошувалося, що "нині в обстановці боротьби з епідемією всередині країни зазначений поворот на краще, це особливо стосується Уханя, де вдалося значно знизити темпи зростання кількості інфікованих, що було нелегко".

"Необхідно закріпити цю позитивну тенденцію (...), рішуче запобігти відновленню епідемії", - підкреслили учасники засідання.

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Вони зажадали від місцевих керівників, особливо таких великих і часто відвідуваних іноземцями міст, як Пекін, посилити заходи щодо гарантування безпечного в'їзду в країну в умовах швидкого поширення інфекції в світі, активізувати міжнародне співробітництво, щоб забезпечити "здоровий міжнародний людський обмін".

Як один із заходів пропонується "за погодженням з відомствами освіти відповідних країн обмежити студентський обмін".