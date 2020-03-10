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10.03.20 07:50

У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність РФ до військових дій у разі нападу на країну.

У разі нападу на РФ ми повторимо, - Путін нагадав про Другу світову війну

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", про це він заявив у десятій частині інтерв'ю ТАСС "20 запитань Володимиру Путіну", відеоанонс до якої опубліковано на сторінці агентства в Youtube.

"Ми втратили 27 мільйонів осіб. І якщо хтось наважиться зробити щось подібне, ми повторимо ... Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине", - сказав Путін, відповідаючи на запитання агентства про загрозу світової війни і підсумки Великої Вітчизняної.

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Раніше Путін у цьому ж інтерв'ю, в частині, присвяченій витратам на армію і оборону, заявляв про небажання воювати з іншими країнами, принцип "розумної достатності" під час формування військового бюджету і створення умов, за яких нікому на думку не спаде воювати з Росією.

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