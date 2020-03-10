Молдова заборонила в'їзд іноземцям, які прибувають літаками з країн, де виявлено коронавірус

Про це виданню NewsMaker розповів прем'єр-міністр Іон Кіку, передає Цензор.НЕТ.

"Від завтра (10 березня. - Ред.) ми теж маємо намір ввести обмежувальні заходи. У зонах ризику ми будемо пускати на борт тільки громадян Молдови", - зазначив Кіку.

Він уточнив, що Молдова не може повністю заборонити польоти з цих країн: "Якщо зробимо це, люди все одно будуть приїжджати на мікроавтобусах у ще гіршому стані".

Прем'єр-міністр підкреслив, що його країна не може заборонити своїм громадянам повертатися додому.

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"Це наші люди, і ми зобов'язані пустити їх додому. Тобто зараз ми не припинимо польоти. Скільки триватиме цей етап, складно сказати. Думаю, проблема не вирішиться швидко", - зазначив Кіку.