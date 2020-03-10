Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 114 тис. осіб. Лідерами за темпами заражень залишаються Італія, Південна Корея та Іран. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані карт із сервісу для відстеження поширення коронавірусу при Університеті Джона Гопкінса.

Так, жертвами коронавірусу у світі стали 4026 осіб. З них 3024 смерті зафіксовано в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - у Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.

Понад 80 000 випадків зараження сталися на материковому Китаї. Найбільша кількість людей померли від вірусу в провінції Хубей - 3024. Також у Хубеї найбільша кількість осіб, які одужали, - майже 48 000. За даними держкомітету КНР, за минулу добу зареєстровано 17 летальних випадків від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу (COVID-19), і виявлено 19 нових хворих.

Водночас лідером за темпами зараження коронавірусом є Італія. Зараз там 9172 інфікованих. Зазначимо, що 9 березня там налічувалося 7375 інфікованих. Таким чином, за добу в Італії вірус діагностували у 1797 осіб. Влада Італії ухвалила рішення закрити на карантин всю територію країни, скасувавши всі публічні заходи і закривши всі навчальні заклади до кінця березня.

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У Південній Кореї захворіли 7513 осіб, в Ірані - 7161, у Франції - 1412, в Іспанії - 1231, у Німеччині - 1224, у США - 754.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізовані 7 осіб. У шести госпіталізованих жителів тести показали негативний результат.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.