Слова Зеленського про роль українців у звільненні Освенцима - нісенітниця і кон'юнктура, - Путін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це - кон'юнктура сьогоднішнього дня", - заявив Путін.

Він додав, що спроби спотворити історію стали "плювком в обличчя" для людей, які воювали проти нацизму.

"Я знаю, що відбувається в серцях у людей, які воювали з нацизмом зі зброєю в руках, - сказав він. - Для них це плювок".

За словами Путіна, люди в Україні "бояться розкрити рота" у відповідь на такі заяви, "бо відразу переслідування почнеться".

Він також припустив, чому Зеленський дозволяє собі такі висловлювання: "Нинішньому президенту України хочеться бути таким благообразним для чинного сьогодні керівництва Польщі, яке здійснює, на мій погляд, дуже велику помилку".

Путін зазначив, що спокійно поставився до того, що влада Польщі не покликала його на заходи в пам'ять про звільнення Освенцима. "Не покликали - і не треба", - сказав він.

Нагадаємо, 26 січня 2020 року Зеленський, виступаючи в Польщі з нагоди 75-ї річниці визволення в'язнів концентраційного табору "Аушвіц-Біркенау", заявив: "Ми ніколи не забудемо [українця] Ігоря Побірченка, командира танка Т-34, який разом зі своїм екіпажем першими розбили огорожу "Аушвіца". І всіх солдатів ударного батальйону 100-ї Львівської дивізії, які увійшли в "Аушвіц" під керівництвом полтавчанина єврейського походження Анатолія Шапіра, і які разом з бійцями 322-ї дивізії та Українського фронту звільнили табір".

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