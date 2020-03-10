На Центральному залізничному вокзалі Києва тепер буде 12 пар патрулів поліції охорони, щоб запобігти крадіжкам, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН" про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Вчора проводив рейд на Центральному залізничному вокзалі з приводу того, що там існують крадіжки. Вчора ми дивилися і там системна проблема, і до поліції є теж певні питання, і до організації роботи", - розповів Криклій.

За його словами, у лютому міністерство підписало з поліцією охорони новий договір.

"Тепер на залізничному вокзалі буде ще 12 пар патрулів поліції охорони. І домовилися, що протягом 10 діб ми і камери встановимо, і відеофіксацію та інші механізми відпрацювання, які периметри чергують і освітлення. Такі масові речі будемо вирішувати з боку і поліції, і "Укрзалізниці", - додав він.

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