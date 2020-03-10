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10.03.20 10:52

Падіння "дерев'яного": росіяни вишикувалися у величезні черги за валютою, експерти радять "затягувати" пояси. ВІДЕО+ФОТО

Жителі Петербурга створили ажіотаж біля пунктів обміну валюти. У черзі вони читають новини про обвал ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Стовпотворіння біля обмінників зняли очевидці вдень ​​9 березня. Найбільше людей виявилося біля пункту в Ліговському провулку, поруч з однойменним проспектом. У черзі стоїть близько 30 осіб. Багатолюдно і в інших пунктах, наприклад, неподалік станції метро "Володимирська".

Падіння деревяного: росіяни вишикувалися у величезні черги за валютою, експерти радять затягувати пояси 01

Про черги в обміннику на Ліговському проспекті також розповів муніципальний депутат Олександр Ізотов у Twitter.

"Черги в обмінниках Пітера. Продають, у кращих традиціях, за новою ціною - 75 рублів, а скуповують за старою - 67 рублів", - написав Ізотов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії загрожує бюджетний дефіцит і девальвація через падіння цін на нафту, - Fitch

Російські експерти вважають, що громадянам РФ варто приготуватися до підвищення цін на всі продукти і товари приблизно на 30%, оскільки в Росії майже немає власного виробництва і товари будь-яких груп ввозяться з-за кордону. До цін додадуться автоматично всі податки і відрахування всередині Росії.

Тому російським громадянам знову доведеться "затягувати свої пояси", хоча й так більшості з них затягувати вже нікуди. Адже зараз в РФ за межею бідності перебуває понад 20 мільйонів громадян.

Нагадаємо, курс долара і євро стрибнув до 75 і 86 рублів вранці 9 березня на тлі новин про відмову Росії продовжити угоду про обмеження кількості видобутої нафти. Її вартість впала до рівня 1991 року. З відкриттям торгів впали й американські біржі.

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