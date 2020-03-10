У МОЗ Білорусі підтвердили нові випадки інфікування COVID-19, загальна кількість хворих - 9

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Білорусі у вівторок.

"Результати аналізів на наявність РНК коронавірусу підтвердилися", - йдеться в повідомленні.

При цьому там зазначили, що "превентивна ізоляція цих пацієнтів і адекватне медичне супроводження дозволили не допустити подальшого розвитку хвороби і поширення захворювання".

На сьогодні "всі три нові пацієнти почуваються задовільно, температура у них нормальна, скарг немає", поінформували в МОЗ.

Напередодні міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік під час пресконференції повідомив про трьох пацієнтів, перші результати тестів яких дали позитивні результати на наявність РНК коронавірусу.

Таким чином, на 10 березня в Білорусі зафіксовано дев'ять випадків захворювання на коронавірус.

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У МОЗ повідомили, що кількість вилікуваних від коронавірусної інфекції в республіці збільшилася до трьох осіб.

"У студента з Ірану отримано третій негативний результат тесту. У двох пацієнтів, з якими він близько контактував, на сьогоднішній момент також отримано негативні результати тестів", - сказали в міністерстві.

Очікується, що протягом поточного тижня після завершення заходів лабораторного та клінічного контролю всі три пацієнти будуть виписані зі стаціонару, додали у відомстві.

"Стан усіх інших пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19, задовільний. Температура нормальна, проводиться лабораторний контроль і заходи медичного спостереження", - зазначили медики.