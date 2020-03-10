У мешканця Запорізької області діагностували не коронавірус, а грип

Про це повідомили в ГУ "Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Чоловік повернувся з Єгипту, де він був на відпочинку в період, коли там ще не було зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом. Чоловік дійсно звертався до медиків, у нього діагностовано вірус грипу H1N1", - повідомив заступник директора Запорізького лабораторного центру Олександр Мащак.

За словами фахівців лабцентру, про підозру на коронавірус взагалі не йшлося.

Нагадаємо, раніше низка запорізьких ЗМІ, посилаючись на власні джерела, написали про те, що жителя Оріхівського району госпіталізовано до ЦРЛ із підозрою на коронавірус.

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