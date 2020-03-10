Найманці РФ застосовують 120- і 122-мм міномети та гаубиці під Донецьком: підбито вантажівку ЗСУ. Поранені в одному з розвідбатів, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Бій у Пісках і під Авдіївкою - обстріл українських позицій з російських 120- і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 підбито вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ. Наші почали відповідати за годину. Поранені в одному з розвідбатів", - розповів журналіст.

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""Провокації" тривають по всьому фронту. Обстріл ПТКР - президент мовчить, не помічає. Бомбардування санітарної машини з безпілотника - президент мовчить, не помічає. Сьогодні знову обстріл. Верховний Головнокомандувач заспокоює себе байками про "провокації", боячись зізнатися собі і всім - його стратегія "примирення" з Путіним за рахунок згортання бойових дій українськими військами провалилася", - зазначив Бутусов.

"Президент стурбований тим, як скоротити втрати - і замість того, щоб з цією метою проводити реформи в армії, робити її професійною, президент домагається скорочення активності наших підрозділів. А кров не припиняє литися. У війні не вдасться залишитися чистеньким, пане президенте, кров тепер на вас, це ваша відповідальність, особиста, а ви пасивно мовчите і не вживаєте дій. Утім, активна бездіяльність - це вже фірмова політика нинішньої влади", - резюмував журналіст.