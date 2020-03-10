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10.03.20 11:19

НБУ вийшов на міжбанк і за перші пів години продав близько 150 млн доларів

Національний банк України (НБУ) сьогодні, 10 березня, вийшов на міжбанківський ринок з продажем валюти. За перші 30 хвилин регулятор продав близько $150 млн.

НБУ вийшов на міжбанк і за перші пів години продав близько 150 млн доларів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.

"Торги відкрилися продажами НБУ. За перші 30 хвилин він продав близько $ 150 млн. Ринок перебуває в діапазоні $ 25,27 / 31. Готівковий ринок торгується вище: $ 25,50 / 25,80", - повідомили в ОТП Банку.

У Райффайзен Банку сказали, що НБУ дійсно продав 150 млн і "готовий ще продавати".

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"Курс поки слабо відреагував на інтервенції НБУ - зростання курсу триває", - зазначили в Райффайзен Банку.

9 березня ціна нафти марки Brent після відкриття торгів впала більш ніж на 30%. Причина падіння цін - розвал угоди ОПЕК і Росії про скорочення видобутку нафти.

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