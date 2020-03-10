Другий день судового засідання у справі MH17. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ (оновлено)

У справі троє обвинувачених громадян Росії та один українець - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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У ході сьогоднішнього засідання суддя розповів, що майже всі свідки у цій справі сказали про те, що хотіли б зберегти анонімність через страх за свою безпеку.

Прокурор Тейс Бергер заявив, що Росія намагається перешкодити розслідуванню катастрофи MH17 шляхом розкриття особи свідків, чиї дані були засекречені, а спецслужби можуть перехоплювати повідомлення і відслідковувати переміщення людей.

"Є чіткі вказівки на те, що російські спецслужби активно намагаються перешкодити зусиллям щодо встановлення правди з приводу катастрофи рейсу MH17", - підсумував прокурор.

Також прокурор заявив, що сторона обвинувачення має докази збиття літака саме з російської системи "Бук". За словами Бергера, прокуратура розглядала різні сценарії: ракету запустили з території, яка перебувала під контролем України, а інший - що її запустили з окупованої території.

"Тільки другий сценарій визнали таким, що відповідає дійсності. Також розслідування отримало позитивні докази того, що ракета була запущена саме із системи "Бук" - з поля біля Первомайського", - додав Бергер.

Він також зазначив, що є свідки повернення "Бука" саме в РФ.

Крім того, судді в ході засідання заявили, що одне з головних завдань суду - протидіяти дезінформаційній кампанії про причини катастрофи. Зокрема, вказувалося, що слідство може відстежити її витоки.

Також було оголошено, що слідство у справі МН17 проведе додаткове розслідування, зокрема, перевірить справжність розмов найманців РФ, які були оприлюднені Службою безпеки України.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.