В Україні досліджують 4 випадки підозри на коронавірус, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

"Станом на 10 березня Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19, із яких 1 підтверджено (3 березня). 4 зразки перебувають на стадії дослідження", - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ нагадали, що звичайне миття рук запобігає зараженню не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20-40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

"Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її мають лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими", - додали в ЦГЗ.

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