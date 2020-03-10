Кабмін призначив Полюховича в.о. міністра освіти і науки України

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду сьогодні, 10 березня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

"Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь – виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції", - зазначив в.о. міністра освіти і науки.

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Юрій Полюхович народився 1 листопада 1980 року в м. Костопіль Рівненської області. Ступінь магістра з історії отримав 2003 року в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Протягом 2009-2012 років навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук. Автор понад 40 наукових публікацій. З 2014 до 2016 року був радником Міністра освіти і науки України на громадських засадах. 11 вересня 2019 року був призначений на посаду першого заступника міністра освіти і науки України Ганни Новосад. Роботу в МОН поєднує з викладанням у Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерського курсу "Історія цивілізацій доколумбової Америки". Вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті (мова ієрогліфічної писемності майя).