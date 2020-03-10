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10.03.20 11:54

Джемілєв: Кримські татари можуть відмовитися від участі в обміні полонених, якщо дізнаються що їх обмінюють на "бандитів"

Лідер кримськотатарського народу і депутат від "Європейської Солідарності" Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари можуть відмовитися брати участь у майбутньому обміні утримуваними особами, якщо дізнаються, що їх планують обміняти "на бандитів".

Джемілєв: Кримські татари можуть відмовитися від участі в обміні полонених, якщо дізнаються що їх обмінюють на "бандитів"

Про це він заявив виданню "Громадське радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Нам передали список з СБУ на затвердження. І незабаром вони за всяку ціну все-таки планують обмінювати людей. Але ми для себе визначили пріоритети: обмінювати потрібно перш за все тих, у кого найбільші терміни, наприклад, 17-18 років, і за станом здоров'я", - зазначив Джемілєв.

Він також заявив, що списки на обмін вже сформовані, але Росія зараз не веде розмов про обмін полонених.

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"Я мушу сказати, що росіяни категорично проти звільнення кримських татар. По-друге, у нас там доволі ідейні люди. Якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів, то вони можуть і відмовитися", - додав Джемілєв.

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