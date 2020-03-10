Посольство України рекомендує не їздити в Ізраїль тим, хто не зможе забезпечити собі 14-денну ізоляцію. За порушення карантину - до 7 років в'язниці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства України в Ізраїлі.

"У зв’язку із збільшенням кількості випадків захворюваності на коронавірус COVID-19 на території Ізраїлю урядом країни з 20:00 12.03.2020 року запроваджуються обмежувальні заходи щодо іноземних громадян, які планують відвідати Ізраїль", - сказано в повідомленні.

Зокрема, іноземці, які подорожують до Ізраїлю можуть отримати дозвіл на в'їзд в країну виключно за можливості забезпечити своє перебування в домашньому карантині протягом двох тижнів.

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"Під час перетину кордону іноземні громадяни мають повідомити співробітникам імміграційної служби постійну адресу свого перебування у карантині. В разі відсутності можливості перебування у карантині протягом 14-денного періоду іноземцям буде відмовлено у наданні дозволу на в’їзд в Ізраїль", - повідомили у відомстві.

Також у посольстві зазначили, що режим дотримання домашнього карантину перевіряється співробітниками Міністерства охорони здоров'я та правоохоронних органів Ізраїлю.

"У разі встановлення факту порушення умов перебування у карантині особи, винні у таких діях можуть бути притягнути до кримінальної відповідальності з максимальним строком покарання сім років позбавлення волі", - повідомили в посольстві.

"У зв’язку із викладеним вище Посольство України в Державі Ізраїль рекомендує громадянам України, які планують у найближчий час відвідати Ізраїль та не зможуть забезпечити перебування у карантині протягом 14 днів утриматися від подорожі або здійснити її після скасування обмежувальних заходів", - додали у відомстві.

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