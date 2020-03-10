Разумков: Україна може залучити швейцарський досвід у питанні референдумів

Про це повідомляє пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"У Швейцарії успішно працює практика, коли народ є суб’єктом законодавчої ініціативи. Україна також робить перші кроки. Вже розроблено законопроєкти, якими мають бути розширені форми прямої демократії: закріплено механізми загальнонаціонального та місцевих референдумів, народного вето, відкликання депутата. Сподіваюсь, найближчим часом ми зможемо їх розглянути", - сказав Разумков.

У межах офіційного візиту до Швейцарії Разумков провів зустріч із Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Зоммаругою. Він привітав пані Зоммаругу з обранням та висловив сподівання на поглиблення співпраці України та Швейцарії в майбутньому.

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