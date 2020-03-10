"За березень у нас 36 поранених, п'ятеро загиблих. Але влада каже, що нас "тільки пострілюють", - нардепка від фракції "ЄС" Федина

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Я нагадаю, що тільки за березень ми маємо 36 поранених, п’ятеро загиблих. І тільки сьогодні десять разів порушувалася тиша. За цей рік ми вже маємо спробу порушення нашої лінії оборони. Але насправді влада каже що нас "только постреливают", а тим паче президент заявляє, що він хоче вішати людей", - сказала Федина.

За її словами, якщо ми зараз будемо мовчати, то "у найближчому майбутньому ми дійдемо до того, що нас будуть вішати".

"Будуть вішати тільки за те, що ми українці, і тільки за те, що ми сміємо десь не погодитися з владою", - додала вона.

Також Федина підкреслила, що підозра їй є неприпустимою і безпідставною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми йдемо в Європу, - Венедіктова про справу Федини і Звіробій

"Сьогодні ми будемо говорити про неприпустимість цієї підозри, про неприпустимість цього запобіжного заходу, будемо його оскаржувати", - зауважила вона.

Також Федина зазначила, що підстави для вилучення в неї закордонних паспортів немає, тому що вона завжди з’являється на допити.

Народна депутатка нагадала про те, що на сьогодні влада влаштувала політичні переслідування не лише для представників опозиції, а й для захисників держави і патріотів.

"Будемо боротися, бо наша з Марусею справа дала тільки початок. Ми маємо справу Шеремета, Ковальова, Пояркова, маємо справу вже набагато серйознішу "Українського кібер альянсу", яких намагаються припнути тільки за те, що вони так само висловлювали своє позиціонування і незгоду з діями і словами президента Зеленського. Зараз головне не мовчати", – сказала Федина.

Крім того, Федина наголосила, що влада бореться з опозиціонерами, які кажуть правду і яких чують люди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Влада намагається розправитися з тими, хто активно захищав Україну, - фракція "ЄС" вимагає припинити переслідування "Українського кіберальянсу"

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.

27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.