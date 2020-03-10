Сформувати новий склад Вищої кваліфкомісії суддів можна тільки після зміни законів: міжнародні експерти відмовилися від участі в конкурсній комісії, - ВРП

Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя (ВРП), передає Цензор.НЕТ.

"Єдиним шляхом врегулювання ситуації є внесення змін до Закону № 193-IX, які б враховували критичні зауваження вітчизняних та міжнародних експертів та врегульовували питання формування конкурсної комісії з відбору членів ВККСУ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 10 березня спливає термін формування конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). Вища рада правосуддя, яка за законом має затвердити склад цієї комісії, вже двічі відкладала дату її створення. Втім, ВККСУ не сформована.

У відомстві нагадують, що оцінювати кандидатів у новій ВККСУ повинна конкурсна комісія, яка згідно із законом № 193-IX складається з шести членів: трьох представників Ради суддів України та трьох міжнародних експертів.

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Квота іноземних представників у конкурсній комісії відповідно до Закону має складатися із числа експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції, до складу Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Тобто йдеться про ті самі організації, що делегували своїх представників до ГРМЕ, яка у 2018 році брала участь у доборі членів Вищого антикорупційного суду України, пояснюють у ВРП.

Як зазначається, тоді іноземних експертів запропонували п'ять міжнародних організацій - Рада Європи, Європейський Союз, Європейське бюро з боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD).

"ВРП звернулася до них із пропозицією делегувати міжнародних експертів до складу конкурсної комісії відразу після оголошення конкурсу з добору членів ВККСУ – 12 грудня 2019 року. Однак відповідей не отримала", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, не виявила виявила наміру брати участь у створенні конкурсної комісії й жодна із дванадцяти міжнародних організацій, з якими Україна працює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Таким чином, конкурсна комісія з відбору кандидатів до складу ВККСУ не була сформована.

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"Закон № 193-IX не передбачає випадків, коли міжнародні організації не подають пропозицій щодо представників у конкурсній комісії, відповідно і не визначає дії ВРП у такому разі. Тобто проведенню конкурсу перешкоджає відсутність чітко прописаних законодавчих процедур", - зазначають у ВРП.

У той же час повідомляється, що згаданий закон отримав низку зауважень від міжнародних експертів, а також - негативний висновок Венеціанської комісії.

Як повідомлялося, 7 листопада 2019 року набрав чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". Закон вводить новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС буде здійснюватися Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.