Шмигаль скликає засідання надзвичайної комісії з протидії коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, засідання комісії відбудеться під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Сьогодні о 15:30 відбудеться під головуванням прем'єр-міністра України засідання державної надзвичайної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть розглянуті актуальні питання протидії коронавірусній інфекції", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль затвердив новий посилений план боротьби з поширенням нового коронавірусу COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив Полюховича в.о. міністра освіти і науки України