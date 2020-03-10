Шмигаль скликає засідання надзвичайної комісії з протидії коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, засідання комісії відбудеться під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Сьогодні о 15:30 відбудеться під головуванням прем'єр-міністра України засідання державної надзвичайної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть розглянуті актуальні питання протидії коронавірусній інфекції", - заявив Ляшко.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль затвердив новий посилений план боротьби з поширенням нового коронавірусу COVID-19.