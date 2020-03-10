У Києві суд обирає запобіжний захід нардепці Федині

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в залі суду присутні сама Федина, її захисник і представники обвинувачення.

Суддя у справі - Крістіна Константінова.

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Нагадаємо, 25 лютого Федині під час допиту в Державному бюро розслідувань було вручено клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.

27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.