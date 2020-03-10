"Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці

Про це він розповів в інтерв'ю "Радио.НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми ж всі розуміємо, що фіскальні органи - це не якась скарбничка, яка просто друкує кошти незалежно ні від чого ... Митниця збирає певний відсоток від того імпорту, який надходить в країну. Звичайно, митниця повинна працювати як коректний калькулятор, не має права закривати очі на якесь заниження митної вартості, так званий пересорт, коли одні товари підміняються іншими, тощо. Але говорити про те, що митниця може виконувати цей індикатив безвідносно до макроекономічних параметрів - це просто математично неправильно", - зазначив він.

Нефьодов заявив, що факторами, які вплинули на надходження в митницю є загальне падіння цін через уповільнення світової економіки, курс долара і певні проблеми з українською промисловістю.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 4 березня у Верховній Раді розкритикував керівництво митниці за невиконання плану надходжень до бюджету.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував "велику нараду" щодо роботи митниці 7 березня.