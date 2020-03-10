Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.03.20 13:18

Місцеві вибори з "безпековою проблемою" на лінії розмежування можуть відтермінувати, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко не відкидає створення робочої групи з опрацювання питання щодо проведення місцевих виборів у громадах біля лінії розмежування на Донбасі.

Місцеві вибори з "безпековою проблемою" на лінії розмежування можуть відтермінувати, - "слуга народу" Корнієнко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час круглого столу на тему "Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори".

Говорячи про ситуацію на Донбасі, депутат зауважив: "Ми розуміємо, що у нас є така в країні ситуація, і це, на жаль, не може розглядатися окремо від усього мирного процесу, який відбувається. Будемо дивитися, як мирний процес буде відбуватися, будемо ухвалювати рішення разом".

Корнієнко додав, що наразі триває робота над технічними моментами у законі про військово-цивільні адміністрації, аби покращити його.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" визначилися з нардепами-кураторами місцевих виборів в областях, - ЗМІ (оновлено)

"Другий момент - політико-самоврядний: є низка громад біля лінії розмежування, нам треба зрозуміти, яким чином там проводити вибори, чи проводити, яка там ситуація безпекова зараз для виборів", - зауважив він.

Парламентарій наголосив, що вибори з "безпековою проблемою" на місцевому рівні краще не проводити, а наприклад, відтермінувати їх.

"Я думаю, що ми створимо таку міжкомітетську і міжвідомчу групу з кількох комітетів, які цим займаються, - комітет щодо окупованих територій, наш комітет, хто виборами займається. Також, я думав, з віцепрем'єром новопризначеним ми це зкомінукуємо, з його Міністерством реінтеграції для того, щоб ці рішення напрацювати, теж їх паралельно видати", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що хотів би в жовтні провести місцеві вибори на всій території України. При цьому він підкреслив, що вибори можуть проводитися лише за українськими законами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не верю в проведение местных выборов в ОРДЛО осенью только на 50%, - Данилов

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100