Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі від початку доби. Обстріли не припиняються, втрати ворога уточнюються, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу населеного пункту Оріхове, що на луганському напрямку, після 7 години ранку противник випустив по позиціях підрозділів Об’єднаних сил три 120-мм міни та здійснив 8 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.

На донецькому напрямку близько 8 години неподалік Старогнатівки лунали ворожі автоматичний станковий гранатомет та стрілецька зброя.

З 9:30 тричі були обстріляні наші воїни, які боронять підступи до населеного пункту Піски. На цій ділянці фронту російсько-окупаційні війська застосували протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

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"Станом на 12:30 один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, чотири зазнали поранень. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що з огляду на те, що на цей час окупанти не припиняють обстрілів, а наші підрозділи активно їм відповідають, уточнену інформацію щодо обстановки на фронті вже найближчим часом на своїй офіційній сторінці у фейсбук повідомить пресцентр ОС.