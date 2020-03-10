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10.03.20 13:35

Двох чиновників Херсонської ОДА звільнено через еротик-шоу до 8 Березня в залі облради

Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Світлана Чепіга і керівник апарату ОДА Володимир Клюцевський позбулися посад після еротичного шоу, влаштованого в сесійній залі Херсонської облради на честь 8 Березня.

Двох чиновників Херсонської ОДА звільнено через еротик-шоу до 8 Березня в залі облради

Про це глава ОДА Юрій Гусєв сказав сьогодні, 10 березня, під час селекторної наради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Звільнено керівника апарату ОДА Володимира Клюцевського. Не працює в нашій команді Світлана Чепіга. Її звільнення буде погоджено з Офісом Президента в установленому порядку", - сказав Гусєв.

Також за підсумками службового розслідування тимчасово відсторонено від посад начальника управління культури, молоді та спорту Херсонської ОДА Михайла Лінецького та його заступників. Інформації про те, як їх буде покарано, поки що немає.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 6 березня, під час урочистих зборів з нагоди Міжнародного жіночого дня (8 березня) виступила херсонська група "Степ" з гумористичною піснею "Смажений кабанчик". У номері брали участь артистки балету, які виступали в дуже відвертих сценічних костюмах.

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