Окупанти маскують готові до бою танки і ракетні системи поблизу лінії зіткнення на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, окупанти проводять роботи з маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, в т.ч. РСЗВ, які в готовності до негайного застосування розміщені в районах поблизу лінії зіткнення на менших, ніж це визначено Мінськими домовленостями про відведення важкого озброєння, відстанях.

Водночас, як зазначили в ГУР, російські пропагандисти активізували поширення фейкових повідомлень із звинуваченнями підрозділів Об'єднаних сил в недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації українських воїнів.

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