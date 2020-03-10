В Україні немає підстав для введення обмежень на проведення масових заходів, - МОЗ

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Уніан".
"Є різні алгоритми, як це буде вводитися (заборона на проведення заходів за участю великої кількості людей), і будемо використовувати залежно від ситуації", - сказав він.
За словами Ляшка, поки гострої необхідності для введення обмежень немає, але ситуація змінюється досить швидко.
"Поки немає, але ситуація змінюється. Ми повинні розуміти, що ситуація змінюється досить динамічно, і рішення можуть змінюватися також динамічно. Країна повинна працювати на випередження", - заявив заступник міністра.