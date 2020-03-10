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10.03.20 14:19

Влучання найманців РФ ракетою в автомобіль українських воїнів: двоє - загинули, 11 - постраждали

Унаслідок влучання найманців РФ протитанковою керованою ракетою в автомобіль українських воїнів у районі Пісків (Донецька область) двоє військових загинули, 11 - постраждали.

Влучання найманців РФ ракетою в автомобіль українських воїнів: двоє - загинули, 11 - постраждали

Про це повідомила журналістка "1 + 1" Наталія Нагорна, передає Цензор.НЕТ.

"Під Пісками заптурений автомобіль. У нас точно сьогодні 2 200-х, 11 постраждалих. Один точно важкий. В Авдіївці зараз голосно. Обкладають околиці з арти. Але без поранених на тепер. Це війна, крихітки", - написала Нагорна у фейсбуці.

"Кілька годин тому окупаційні війська з протитанкової керованої ракети влучили у військову машину, в якій їхали наші захисники. В результаті обстрілу постраждали одинадцять українських бійців, їх евакуювали медичною службою. Ще двоє бійців померли", - пише ТСН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі від початку доби. Обстріли не припиняються, втрати ворога уточнюються, - Міноборони

Влучання найманців РФ ракетою в автомобіль українських воїнів: двоє - загинули, 11 - постраждали 01

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