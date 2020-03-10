Затримано ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану, - потерпілий Луценко

Про це написав у Facebook потерпілий у справі, колишній народний депутат Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно українськими правоохоронцями було затримано ще одну особу, котра підозрюється у співучасті у викраденні Юрія Вербицького і мене під час подій Майдану, завданні тілесних ушкоджень і вбивстві останнього! Звати його Мисливий Сергій Анатолійович", - написав Луценко.



За словами Луценка, роль підозрюваного була більшою, ніж "звичайного тітушки-піхотинця".

"Щось типу заступника командира групи захоплення. Мав, за версією слідства, стосунок до безпосередньо викрадення нас Із Вербицьким на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року. Мисливий працював на постійній основі у групі "спиртового короля" Чеботарьова, котра займалася силовими акціями проти майданівців, отримував за це гроші, а також йому винаймали "службову" квартиру", - написав потерпілий.



Луценко висловив впевненість, що якщо влада не перешкоджатиме, то слідство у цій справі стане одним із найуспішніших.

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Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про місце свого перебування. Пізніше в тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.