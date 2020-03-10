Дестабілізація не є моїм інтересом. За висунутими мені обвинуваченнями можна посадити пів країни, - нардепка від "ЄС" Федина

Про це із посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє Цензор.НЕТ.

Виступаючи на судовому засіданні Печерського районного суду Києва щодо обрання їй запобіжного заходу, Федина заявила, що вона не погоджується ні з підозрою, ні з клопотанням про обрання їй запобіжного заходу за висунутими Державним бюро розслідувань обвинуваченнями.

"Це справа, напевно, не мала б ніякого продовження, якби не політична воля і не політичне замовлення", - сказала парламентарка, додавши, що якщо почитати та проаналізувати все, що пишуть в інтернеті, то, "напевно, можна було б посадити у в'язницю пів країни".

Депутатка наголосила, що глава держави має бути вдячним за критику. "Я говорила, що якщо головнокомандувач боротиметься за цю країну як лев, захищатиме її всіма можливими способами, то я буду перша, хто стане поруч і підставить плече", - наголосила Федина.

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"Ніяка дестабілізація, зокрема в ті способи, на які вказує сторона обвинувачення, не є ні моїм інтересом, ні інтересом людей, які мене обирали до Верховної Ради", - підсумувала вона.

Прокурор у процесі, виступаючи з аргументацією клопотання, заявив, що Федина може перешкоджати розслідуванню, і попросив обрати суд запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Серед зобов'язань, зазначених у клопотанні, - прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду, не відлучатися за межі Києва та області без дозволу слідчого і прокурора, здати паспорти для виїзду за кордон.

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.

27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.