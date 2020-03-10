Продаж "Промінвестбанку" не суперечив чинному законодавству, - заступник міністра юстиції Ліщина

Про це повідомлялося на офіційному сайті біржі ПФТС, передає "Дело" з посиланням на LegalHub.

Згідно з повідомленням, ціна продажу пакета становила 268 млн 709 тисяч 960 грн за 5080310373 акцій. Однак пізніше в ЗМІ з'явилася заява російського банку ВЕБ.РФ, що продаж української "дочки" є порушенням норм міжнародного права, а ВЕБ.РФ намір оскаржити продаж в іноземному суді. Підставою є нібито рішення Стокгольмського арбітражу про заборону продажу "Промінвестбанку" в Україні, пишуть Українські новини.

Заступник міністра юстиції України, Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина прокоментував можливу заборону продажу акцій на підставі рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 28 серпня 2019 року.

"У рамках підготовки до розгляду арбітражного позову ВЕБ.РФ до держави Україна про компенсацію збитків, рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 28 серпня 2019 за клопотанням ВЕБ.РФ Україна була зобов'язана утриматися від примусової реалізації акцій" Промінвестбанку", власником яких є ВЕБ. РФ ", - сказав він.

Він додав, що проміжне рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 28 серпня 2019 року про вжиття заходів забезпечення позову по своїй суті є рішенням міжнародного комерційного арбітражу, що не підлягає визнанню на території України в порядку, передбаченому главою 3 розділу IX Цивільного процесуального кодексу України.

Згідно з розділом IX ЦПК України, рішення міжнародного комерційного арбітражу (далі - МКАС) є обов'язковим для виконання тільки і виключно після його визнання на території України і надання дозволу на його виконання компетентним судом за результатами розгляду відповідної заяви. Однією з умов для надання дозволу на виконання рішення МКАС є його остаточність. Судове рішення компетентного українського суду про надання дозволу або відмову в такому дозволі на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу на території України набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження або завершення апеляційного перегляду.

ВЕБ.РФ подав до Київського апеляційного суду заяву про визнання на території України рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 28 серпня 2019 року. Заяву ВЕБ.РФ прийнято до розгляду, справі було присвоєно №824/178/19. Постанова Київського апеляційного суду від 18 грудня 2019 року розгляд справи справи № 824/178/19 було призупинено до розгляду Стокгольмським арбітражем клопотання держави Україна від 21 жовтня 2019 року про скасування арбітражного рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 28 серпня 2019 року.

"Твердження про існуючу заборону проведення торгів на підставі рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 28 серпня 2019 року не відповідає дійсності, оскільки таке рішення не пройшло процедуру його легалізації на території України і не є обов'язковим для третіх осіб і державних органів, - пояснив Іван Ліщина.

Станом на 4 березня 2020 року інформацію про відмову в задоволенні клопотання держави Україна від 21 жовтня 2019 року про скасування арбітражного рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 28 серпня 2019 офіційно не підтверджено, текст відповідного рішення відсутній, заява про поновлення провадження у справі № 824/178/19 Київського апеляційного суду не подавалась і їм не розглядалася. Таким чином, на 4 березня 2020 року розгляд справи справи № 824/178/19 зупинено, розгляд заяви ВЕБ.РФ про визнання на території України рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 28 серпня 2019 роки не завершено судом першої інстанції, а рішення МКАС не визнано на території України і не стало обов'язковим для виконання. Зараз інформація про покупців акцій банку відсутня.