Путін погодився на обнулення своїх президентських термінів: Якщо підтримають росіяни і Конституційний суд РФ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу в Держдумі, трансляція якого велася на офіційному сайті нижньої палати російського парламенту.

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"Зрозуміло, лише якщо громадяни підтримають таку пропозицію і таку поправку, скажуть "Так" під час загальноросійського голосування 22 квітня. У принципі, цей варіант був би можливий, але за однієї умови: якщо конституційний суд Російської Федерації дасть офіційний висновок, що така поправка не суперечитиме принципам і основним положенням Основного закону", - заявив Путін.

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Раніше депутатка від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова під час засідання Держдуми щодо ухвалення поправок до Конституції запропонувала прибрати обмеження щодо кількості президентських термінів у Конституції і обнулити терміни після ухвалення поправок до Основного закону країни.