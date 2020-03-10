Слідство у справі МН17 перевірить справжність оприлюднених СБУ записів розмов найманців РФ

Про це йшлося під час засідання суду в Нідерландах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Озвучуючи позицію сторони обвинувачення, одна з суддів зазначила, що планується провести додаткову експертизу аудіорозмов бойовиків ОРДО, які були оприлюднені СБУ на YouTube-каналі, оскільки було виявлено, що записи редагували.

Тож слідставо планує провести технічну експертизу, встановити їх автентичність, а також перевірити контекст і достовірність розмов, зокрема за допомогою російськомовного спеціаліста з однієї з країн Балтії.

Також дивіться: Другий день судового засідання у справі MH17. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ (оновлено)

Разом з тим суддя наголосила, що час додаткового розслідування має бути обмеженим, щоб не затягувати досудовий розгляд.

Сторона обвинувачення зазначила, що нині розслідування повністю фіналізоване, але якщо у подальшому з'явиться додаткова інформація, яка може кардинально вплинути на перебіг справи, її буде включено до матеріалів.

За словами суддів, одне з головних завдань суду - протидіяти дезінформаційній кампанії про причини катастрофи. Зокрема вказувалося, що слідство може відстежити її витоки.

У суді зазначалося, що з середини 2014 року в російському дискурсі була переважаючою версія, що МН17 збив український винищувач. Однак розслідування цього не підтвердило. Не були знайдені жодні докази, які могли б підтвердити цю теорію, як і ще одну російську версію про причетність українських військових і українського озброєння.

При цьому судді нагадали, що самі найманці РФ з так званої "ДНР" через 15 хвилин після збиття літака хвалилися про це в соцмережах, а також поширювали інформацію в російських ЗМІ.

Також читайте: Нідерландські адвокати одного з обвинувачених у справі МН17 не знають, хто їх фінансує

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.