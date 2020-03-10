Домовленості щодо обміну полоненими з РФ повинні бути оприлюднені, суспільство має знати, на яких умовах він відбуватиметься, - нардеп від "ЄС" Чийгоз

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Ахтем Чийгоз.

"На жаль, ми чуємо тільки про цей процес, який вони називають обміном, але на яких умовах він відбуватиметься, ми дізнаємося потім", – зазначив нардеп.

За його словами, домовленості щодо обміну мають бути широко оприлюднені, оскільки без публічності є загроза того, що вчергове відбудеться ганебна змова і Росія так само, як і минулого разу, звільнить українців в обмін на виконання своїх умов.

"І це було такою ганьбою. В першу чергу – це принижує саму боротьбу наших політв’язнів... Взагалі який може бути обмін політв’язнів? Потрібно далі дотискувати ворога", – наголосив Чийгоз.

"Якщо ти йдеш на поступки ворогу, якого в світі вважають злочинцем, і Гаазький трибунал є яскравим прикладом, на що не сподівалася банда Путіна. Але він почався. І зараз – це тест. Або ти зі всім світом вважаєш, що це злочинець, який напав на нашу державу, або – ти його адвокат", – заявив Чийгоз.

Нардеп зазначив, що зараз обміни з політв'язнями - це також тест.

"Зараз, я вважаю, що президент Зеленський, як і президент Макрон, здійснює адвокатство для Путіна", - підсумував Чийгоз.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб.

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