Під час операції в Ідлібі знищено 8 новітніх ЗРК "Панцир" російського виробництва, - Ердоган

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета Sabah.

"Ми знищили вісім "Панцирів" в Ідлібі за допомогою наших безпілотників. Їхня вартість дуже висока, це важливі системи ППО", - сказав турецький лідер.

5 березня президент Туреччини Ердоган провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. За їхніми підсумками було узгоджено спільний документ. У ньому прописано припинення бойових дій із 6 березня, створення коридору безпеки завширшки 6 км на північ і південь від траси М4 у Сирії.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Туреччина 1 березня оголосила про початок операції "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада, підтримуваного Росією.

2 березня міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить у сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогодні турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.

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