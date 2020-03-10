Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах

Про це повідомляє пресслужба міністерства на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над тим, щоб запровадити електронне голосування на виборах. Минулого тижня народні депутати комітетів з цифрової трансформації та з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Центральна виборча комісія та Мінцифри на спільній нараді обговорювали майбутній законопроєкт про електронне голосування", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві повідомили, що вже є: дослідження, що підтверджують доцільність впровадження нових виборчих технологій, проведене міжнародними партнерами IFES Ukraine за підтримки USAID Ukraine - USAID України і UK aid; робоча група, яка працює над майбутнім законопроєктом; перша концепція законопроєкту від депутатів; концепція пілотного е-голосування на виборчих дільницях.

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У відомстві попередили, що на місцевих виборах, які повинні відбутися восени 2020 року, повноцінного е-голосування ще не буде.