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10.03.20 15:54

Верховний Суд відхилив касацію захисту військового Балабухи, засудженого до 8 років в'язниці за вбивство на зупинці в Києві

Верховний Суд України відхилив касацію захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи, якого засудили за вбивство. Суд залишив чинним рішення апеляційної інстанції, згідно з яким Балабуху визнано винним і засуджено до 8 років позбавлення волі.

Верховний Суд відхилив касацію захисту військового Балабухи, засудженого до 8 років в'язниці за вбивство на зупинці в Києві

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 10 березня, Верховний Суд оголосив рішення щодо касації захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи. Захист вимагав перекваліфікувати статтю з навмисного вбивства на вбивство в стані сильного душевного хвилювання.

Суд повністю відхилив касацію захисту і залишив чинним рішення апеляційного суду. Раніше Апеляційний суд Києва, розглянувши апеляцію у справі танкіста 72-ї окремої мехбригади, офіцера Дмитра Балабухи, пом'якшив покарання з дев'яти до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовця Дмитра Балабуху, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро, ​​суд засудив до 9 років в'язниці. Пізніше Апеляційний суд пом'якшив до 8 років вирок військовому Балабусі.

Раніше Цензор.НЕТ публікував детальний аналіз обставин цієї справи: Убивство на зупінці у Києві: Подробиці справи військового Балабухи.

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