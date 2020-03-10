Один із найкращих підрозділів ЗСУ не отримав жодної держнагороди за 2018-19 рр. Неприпустима байдужість до особового складу, - Бутусов. ФОТО

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Неприпустима байдужість до особового складу. Питання нагород в армії - одне з найгостріших, тому що найкращі з найкращих воюють заради честі.
Але вивчення історії війни немає, уваги до військових професіоналів, яких в армії насправді одиниці, теж немає.
Є як і раніше дві армії - одна в кабінетах зайнята адміністративними питаннями, а інша воює на передовій і освоює навички сучасного бою. І обидві ці армії живуть своїм життям, і при цьому кабінетна армія демонструє свою перевагу над справжньою окопною", - зазначив журналіст, опублікувавши перелік уявлень до нагород, які залишилися не реалізовані.