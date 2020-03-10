Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шабунін зазначив: "Політолог Небоженко просить Зеленського призначити генпрокурором Портнова:"Найкращим кандидатом на посаду нового генпрокурора міг би стати Андрій Портнов ..."

Чесно кажучи, не думаю, що дійде до такого трешу. Принаймні зараз.

А ось який-небудь Кізь заступником зайде точно. Ну щоб Коломойському було комфортно з новим генеральним працювати.

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Хто б не йшов на цю посаду, він повинен бути готовий:

а) підписувати мох і болото. Наприклад, ідіотичні підозри Порошенку;

в) захищати Коломойського. Наприклад, у справах Привату та Укрнафти.

За неготовність робити саме це Зеленський і зніс Рябошапку.

Виходячи з описаного вище, прізвище майбутнього генерального не має значення: жодна нормальна людина не піде на такі умови".

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