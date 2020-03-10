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10.03.20 17:04

Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін прокоментував висловлювання політолога Віктора Небоженка про те, що найкращим Генеральним прокурором для України був би одіозний ексзаступник АП часів Януковича Андрій Портнов.

Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шабунін зазначив: "Політолог Небоженко просить Зеленського призначити генпрокурором Портнова:"Найкращим кандидатом на посаду нового генпрокурора міг би стати Андрій Портнов ..."

Чесно кажучи, не думаю, що дійде до такого трешу. Принаймні зараз.

А ось який-небудь Кізь заступником зайде точно. Ну щоб Коломойському було комфортно з новим генеральним працювати.

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Хто б не йшов на цю посаду, він повинен бути готовий:

а) підписувати мох і болото. Наприклад, ідіотичні підозри Порошенку;

в) захищати Коломойського. Наприклад, у справах Привату та Укрнафти.

За неготовність робити саме це Зеленський і зніс Рябошапку.

Виходячи з описаного вище, прізвище майбутнього генерального не має значення: жодна нормальна людина не піде на такі умови".

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