Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Шабунін зазначив: "Політолог Небоженко просить Зеленського призначити генпрокурором Портнова:"Найкращим кандидатом на посаду нового генпрокурора міг би стати Андрій Портнов ..."
Чесно кажучи, не думаю, що дійде до такого трешу. Принаймні зараз.
А ось який-небудь Кізь заступником зайде точно. Ну щоб Коломойському було комфортно з новим генеральним працювати.
Хто б не йшов на цю посаду, він повинен бути готовий:
а) підписувати мох і болото. Наприклад, ідіотичні підозри Порошенку;
в) захищати Коломойського. Наприклад, у справах Привату та Укрнафти.
За неготовність робити саме це Зеленський і зніс Рябошапку.
Виходячи з описаного вище, прізвище майбутнього генерального не має значення: жодна нормальна людина не піде на такі умови".