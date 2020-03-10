Українській промисловості потрібен лобізм на внутрішньому ринку і захист від конкурентів із країни-агресора, - Казанський

Про це пише журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в мережі Фейсбук, коментуючи заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що лобізм на світових ринках є одним із трьох "невідкладних кроків для поліпшення ситуації в промисловому секторі".

"Це, безумовно, хороший засіб. Але судячи з ситуації у деяких галузях, де досі вільно почуваються російські компанії, для початку нашій промисловості не завадив би лобізм на своєму, внутрішньому українському ринку", - зазначив Казанський.

Як приклад він навів ситуацію в хімічній і металургійній промисловості.

"У 2019 Україна імпортувала на півмільярда доларів продукції російської чорної металургії і на кілька сот мільйонів доларів коксу. При тому, що в самій Україні металургійна галузь переживала кризу і скорочувала виробництво", - пише журналіст.

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На думку Казанського, на ринку мінеральних добрив відсутність захисту від демпінгу російських виробників у попередні роки призвело до зупинки і закриття українських підприємств. Водночас введення ембарго на російські добрива в 2019 році призвело до відновлення вітчизняного виробництва і зростання промисловості.

"У 2019 зросло виробництво у хіміків. У січні-лютому цей тренд продовжився, а на початку березня в Сєверодонецьку відновив виробництво аміаку і карбіду хімкомбінат "Азот", - повідомив Казанський.

"Чому у хіміків справи трохи краще, ніж у тих же металургів чи машинобудівників? По-перше, тому що в 2014-2018 роках один за одним хімічні заводи практично зупинили виробництво. Довше за всіх тримався ДніпроАзот, але і той до середини 2019 року, практично стояв. Тому зараз, коли виробництво поступово відновлюється, статистика фіксує це як "бурхливе" зростання. Але бурхливого зростання насправді немає. Просто з липня 2019 року рішенням КМУ було введено ембарго на ввезення міндобрив із Росії. І відразу ж виробництво добрив усередині країни стало рентабельним. Поступово запрацювали ті потужності, які до цього простоювали. До 2019 року для російських виробників на українському ринку була практично вольниця, ринок був завалений російською продукцією. Підприємства країни-агресора тільки встигали вивозити гроші після кожної посівної тоді, як українські заводи втрачали ринок всередині власної країни. Зараз, коли ціна на газ для промислових підприємств України стала значно нижчою, ніж у 2014-2017 роках, з'явилася можливість повернутися до виробництва своїх добрив", - описує ситуацію журналіст.

Водночас, як повідомляє Денис Казанський, тема міндобрив і сьогодні остаточно не закрита. З 2019 року росіяни обходять ембарго, завозячи свій товар через інші країни.

"Останні півроку український МЕРТ вивчає цю ситуацію, проводячи спеціальні розслідування, які мають закінчитися на початку травня. Імовірність введення додаткових захисних заходів дуже висока, через що навколо розслідувань розвели небувалу активність російські лобісти", - пише журналіст.

"Українська промисловість може працювати, і окремі галузі можуть демонструвати не спад виробництва, а зростання, якщо в уряді починають думати про захист національних інтересів. Тому слід подумати про те, як застосовувати цей досвід у інших галузях. І насамперед - щодо російських товарів", - резюмує Денис Казанський.