Окружний адмінсуд Києва "замінували"

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з надходженням до Національної поліції повідомлення про мінування приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, ведуться заходи щодо негайної евакуації працівників і відвідувачів суду. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.

Суддя-спікер Окружного адміністративного суду міста Києва Богдан Санін у Facebook уточнив, що йдеться про приміщення суду, розташованого по вулиці Петра Болбочана.

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