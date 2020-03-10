COVID-19: Ватикан закрив для туристів Площу і Базиліку Святого Петра

Про це повідомляє AFP у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Площа Святого Петра і Базиліка будуть закриті для туристів до 3 квітня", - йдеться у твіті.
На цей момент Ватикан офіційно підтвердив один випадок зараження коронавірусом.
Раніше через коронавірус Італія ввела карантинні заходи на території всієї країни.
За останніми даними сервісу для відстеження поширення коронавірусц при Університеті Джона Хопкінса, жертвами коронавірусу у світі стали 4026 людей. З них 3024 смерті зафіксовані в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - в Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.
Більш детальну інформацію про ситуацію з коронавірусом у світі читайте тут.