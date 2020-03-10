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10.03.20 18:54

Президент Європарламенту Сассолі після відвідин Італії проведе 14 днів у самоізоляції

Президент Європарламенту Давид-Марія Сассолі після візиту до Італії проведе в добровільному карантині 14 днів за місцем проживання у Брюсселі.

Президент Європарламенту Сассолі після відвідин Італії проведе 14 днів у самоізоляції

Про це повідомляється на сайті Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві Сассолі сказано, що вжито всіх заходів для збереження дієздатності Європарламенту під час спалаху коронавірусу.

"Це також гарантує, що Парламент зможе проголосувати за наступні кроки для вирішення проблеми COVID-19", - наголошується в повідомленні.

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Крім того, Сассолі, побувавши в Італії на минулих вихідних, як запобіжний захід вирішив дотримуватися рекомендацій ВООЗ і працювати з дому в Брюсселі 14 днів.

Нагадаємо, Італія стала першою країною у світі, яка ввела через коронавірус карантинні заходи на території всієї країни.

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