Обсяг контрабанди на митниці становить 50-60 млрд гривень на рік, - Нефьодов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Попередньо ми оцінюємо обсяги контрабанди від 50 до 60 мільярдів гривень, це саме втрати для держбюджету, точніше сказати складно, тому що ми розраховуємо їх сектор за сектором", - сказав Нефьодов. Він також зазначив, що в короткостроковій перспективі малореально одразу отримати всю цю суму до держбюджету.

"Тому що близько половини з цієї контрабанди - це концентрована контрабанда, де працюють великі контрабандні схеми... Ці схеми хоч і складно, але можна побороти в перспективі, особливо за умови співпраці з правоохоронними органами", - додав Нефьодов.

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Голова Митної служби також підкреслив, що 40% всього імпорту в Україну становлять сировинні товари, ціни на які регулюються біржовими котируваннями. "Якими можуть бути втрати в сировині? За нашими оцінками, особливо після боротьби з нелегальними заправками - 1% від надходжень до держбюджету. Є певні категорії товарів, де втрати можуть бути великі, в першу чергу, це одяг і взуття", - додав чиновник.

У коментарі УНІАН Нефьодов зазначив, що це наразі попередній річний обсяг контрабанди, оскільки митниця ще не закінчила розрахунки.



