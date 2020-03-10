Двоє загиблих, вісім поранених: у штабі уточнили інформацію про обстріл з ПТРК вантажівки воїнів ОС на Донбасі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" три обстріли зафіксували біля Пісків (2 ракети з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Новоселівки Другої (9 мін з міномета калібру 82 мм, з гранатометів різних систем) й Авдіївки (5 мін з міномета калібру 82 мм, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

В районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі відкривав вогонь поблизу Оріхового (10 мін з мінометів калібру 120 мм, 5 мін з 82-мм міномета, зі станкового протитанкового гранатомета), Новоолександрівки (2 міни з міномета калібру 120 мм, 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомета) і Хутору Вільного (10 мін з мінометів калібру 82 мм, з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів).

"На всі ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь", - наголошується в повідомленні.

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Також у пресцентрі інформують, що 10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів ОС поблизу Пісків.

"За уточненими даними, внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Семеро військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Крім цього, внаслідок ворожого обстрілу наших позицій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойового травмування.

Всім пораненим українським захисникам надається комплексна медична допомога у військово-медичних установах", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав бойової травми.