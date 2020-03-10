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10.03.20 19:42

На Одещині прокурору спалили автомобіль. ФОТО

У Білгород-Дністровському (Одеська область) вночі внаслідок підпалу згорів легковий автомобіль. За даними місцевих ЗМІ він належав прокурору.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Одещині прокурору спалили автомобіль 01

"Займання Mitsubishi Lancer сталося сьогодні, 10 березня, близько 3:45 в одному зі спальних районів міста. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні поліції.

Згадану подію кваліфікували за ч.2 ст.347 (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

На Одещині прокурору спалили автомобіль 02

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За даними "Думской", машина належала прокурору місцевої прокуратури Артему Євглевському. У своїй декларації він оцінив її в 200 тис. грн.

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