1,2 тис. експрес-тестів на коронавірус надійшли до Києва, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці київського градоначальника.

"Друзі! Буквально годину тому до Києва надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тис. Тест-системи поширять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих із підозрою на коронавірус", - написав Кличко.

Він додав, що обладнання для експрес-тестування в аеропортах має надійти до столиці до кінця цього тижня. "Ми встановимо його в аеропорту ім. Сікорського і "Борисполі", - сказано в повідомленні.

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