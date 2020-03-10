Декларація Богдана: 10 ділянок, 16 квартир, 7 машин, 12 мільйонів - главою ОП у Зеленського був мультимільйонер

Як передає Цензор.НЕТ, декларація Богдана розміщена на офіційному сайті НАЗК.

Богдан має готівкові заощадження на 722 тис. доларів і 238 тис. євро.

На банківських рахунках у нього ще 676 тис. доларів (647 тис. у Креді Агріколь банку, 29 тис. у Приватбанку), 502 тис. Євро (399 тис. у словацькому Tatra Bank AS, 53,5 тис. у латвійському Приватбанку, 40 тис. у Приватбанку) і 10,6 млн гривень (10,4 млн у Приватбанку, 0,2 млн у Креді Агріколь банку).

З цінного майна Богдан задекларував три пари швейцарських наручних годинників класу "люкс" (Breitling SA і Ulysse Nardin), точну вартість яких не зазначено, але за умовами декларування це перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на даний момент - 210,2 тис. гривень ).

У 2019 Богдан придбав три автомобілі: за 2,9 млн - Mercedes-Benz GLS-350 (2019 року випуску), за 750 тис. гривень - Tesla Model X (2016 року випуску) і за 250 тис. гривень - Mercedes-Benz GL500 (2014 року випуску).

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Також він має авто Tesla S85 за 0,7 млн ​​гривень і Mercedes-Benz Vito 116 CDI (обидві 2015 року випуску) за 0,5 млн гривень.

Богдан задекларував право користування на підставі інвестиційного договору 10 об'єктами незавершеного будівництва: квартирами в Києві площею від 45 кв. м до 120 кв. м, які повністю або частково будуються за його гроші.

У 2017 році Богдан придбав за 2,2 млн гривень квартиру в Словаччині на 82 кв. м.

Також він має квартири в Києві на 132 кв. м (вартістю 0,7 млн ​​гривень) і на 82 кв. м (0,2 млн гривень).

Крім того, в Києві він орендує нежитлове приміщення площею 656 кв. м (вартістю 5,5 млн гривень) і має в безкоштовному користуванні квартиру, площа і вартість якої не вказані в декларації.

Крім квартир у Богдана є земельна ділянка в Києві на 0,8 тис. кв.м., чотири ділянки в Забуянні Київської області загальною площею 154,6 тис. кв. м, ділянка в Малій Волосянці Львівської області площею 1 тис. кв. м і ділянка в Гвоздове Львівської області площею 1,7 тис. кв. м (вартість всього цього майна не вказана).

Також у власності Богдана є три ділянки в Козині Київської області загальною площею 5,5 тис. кв. м і вартістю 4,1 млн гривень.

У чотирьох дочок Богдана є право користування його будинком у Козині площею 561 кв. м, вартість якого в декларації не вказана.

Також дочки Богдана мають право безкоштовного користування квартирою в Києві на 185 кв. м і володіють ще однією квартирою в Києві (метраж і вартість не вказані) і будинком у Софіївській Борщагівці на 320 кв. м за 0,7 млн ​​гривень.